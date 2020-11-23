المصدر: الإمارات اليوم

«ترام»

كشفت «نخيل مولز»، رداً على مطالبة سكان في منطقة نخلة جميرا بتشغيل خط الترام المعلق الذي يعمل في منطقة النخلة، وذلك بين محطة نخيل مول، ومحطة ذا بوينت، أن خط بالم مونوريل هو الآن قيد التشغيل في نخلة جميرا، في حين يجري العمل على بناء محطة خاصة ستربطه بمشروع ذا بوينت، المتوقع إنجازه العام المقبل، وأضافت أن «نخيل مولز» تعمل على تنفيذ مشروعات جديدة سيعلن عنها قريباً، من شأنها تسهيل تنقل السكان والزوار والسياح الراغبين في زيارة مشروعاتها في نخلة جميرا.

مدرسة

فوجئ ولي أمر بانتهاء اليوم الدراسي «عن بُعد» لابنه في الساعة العاشرة صباحاً في إحدى المدارس الخاصة، والسبب هو انقطاع الماء عن المدرسة وصعوبة جلوس المدرسين فيها.

صيدلية

فوجئ مقيمون في عجمان بوجود عبوات من أقنعة الوجه على أبواب شقق بعض البنايات، مقدّمة من إحدى الصيدليات، ومعها «لوغو» التوصيل المجاني لمن يريد طلب المزيد.

عروض

بدأت شركات السيارات بعمل عروض على مختلف أنواع السيارات مع قرب نهاية العام، واعتمدت بعضها أسلوب الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية، للترويج للعروض.

رسوم

طالب مراجعون لدائرة البلدية والتخطيط في عجمان بخفض رسوم تصديق العقود الخاصة بإلايجارات السكنية، إذ تصل إلى 400 درهم للعقد الواحد.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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sekeek@emaratalyoum.com

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