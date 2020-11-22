المصدر: الإمارات اليوم

ولاء

طالب متسوقون بربط نقاط الولاء برقم هاتف العميل، وذلك لأن كل جهة، متجراً كانت أم مركز تسوق، تصدر بطاقة ولاء خاصة بها، ما يجعل العميل الواحد يحمل عشرات البطاقات في جيبه.

مقاهٍ

تكتظ بعض المقاهي في الدولة بالزبائن، دون أن تتدخل إداراتها لوضع سقف أعلى للموجودين داخل تلك المقاهي، في مخالفة واضحة لإجراءات الحد من انتشار الفيروسات.

مخلفات

لاحظ زوّار لمناطق البر، خلال عطلة نهاية الأسبوع، أن الكثير من المتنزهين يصرون على ترك مخلفاتهم وراءهم، رغم بذل الجهات المعنية الكثير من الجهد للتوعية والتحذير من هذا السلوك، واقترحوا تسيير دوريات متخفية بين المتنزهين، لرصد المخالفين وإيقاع العقوبات المناسبة بحقهم.

باعة

تنتشر في العديد من المناطق بالدولة، خصوصاً الصناعية منها، ظاهرة الباعة المتجولين، لعبوات المحارم، والمطهرات، وزجاجات مياه الشرب، وبعضهم يقطع الطريق أمام السيارات دون أي انتباه، ما يعرضهم لخطر الدهس، أو التسبب في اصطدام بين السيارات أثناء تفاديهم.

تسوق

طالب سكان في مدينة خورفكان بإنشاء جمعية استهلاكية كبيرة، توفر جميع احتياجاتهم اليومية كاملة، وذلك لبعد المتاجر الكبرى التي توفر مختلف السلع عن المنطقة، مشيرين إلى أنهم يضطرون لقطع مسافات تصل أحياناً لـ40 كيلومتراً من أجل التسوق.

تسوّل

شاهد قراء رجلاً كبيراً في السن يتسوّل أمام أحد المخابز في إحدى المناطق الشمالية، في وضع اعتبروه غير لائق، إذ كان كاشفاً عن بطنه وساقيه، ونائماً على الأرض، وفي مكان متسخ.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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