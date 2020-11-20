«طرق دبي» تدشن توسعات شارع الرباط

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

تفتتح هيئة الطرق والمواصلات في دبي، اليوم، توسعة الطرق والجسور على شارع الرباط عند تقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد، بالقرب من مردف سيتي سنتر، حيث تمت إضافة مسار واحد على محور شارعَي الرباط وطرابلس، وتوسعة الجسور القائمة، بهدف تعزيز محاور الربط بين إمارتَي دبي والشارقة، بالإضافة إلى تخفيف الازدحامات، وتسهيل الحركة المرورية، ورفع مستوى السلامة على طول المحور.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الطرق والمواصلات طورت جميع التقاطعات على طول محور شارع طرابلس، شملت تطوير التقاطع المجسّر بين شارعَي طرابلس والشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، والجسر الذي يربط امتداد شارع طرابلس مع شارع الإمارات، والجسر الواقع على محور شارع طرابلس مع شارع نواكشوط، والنفق الواقع على تقاطع شارعي طرابلس والجزائر (مردف - الورقاء)، بالإضافة إلى تنفيذ شارع جديد في المنطقة البرية من تقاطع شارع طرابلس مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان وحتى شارع الإمارات، بطول 5.3 كيلومترات وبسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، ما يسهم في الانتشار السكاني بمنطقة وادي الشبك.

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