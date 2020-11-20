«غرفة دبي» توزع 400 حقيبة غذائية على البحارة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وزعت غرفة تجارة وصناعة دبي 400 حقيبة تحتوي على أنواع مختلفة من المواد الغذائية الأساسية على البحارة العاملين في خور دبي، وذلك ضمن سلسلة من الفعاليات والنشاطات التي نفذتها خلال العام الجاري، لتحفيز العمل الإنساني والمجتمعي.

وقال رئيس قطاع الأبحاث الاقتصادية والتنمية المستدامة في غرفة دبي، الدكتور بلعيد رتاب، إن الغرفة ملتزمة بغرس ثقافة الخير والعمل الإنساني، ونشرها في المجتمع الإماراتي وبين موظفي الغرفة، معتبراً أن المبادرة التي تدخل عامها الـ11 تعكس الالتزام بالمعايير والقيم الإنسانية، وتعزز روابط التسامح والعطاء التي تميز جميع فئات المجتمع الإماراتي.

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