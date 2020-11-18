المصدر: الإمارات اليوم

حشرات

أفاد متسوّق بأنه اشترى عبوة كرتونية من الفواكه من محل للخضار بأم القيوين، وعند وصوله للمنزل تبين أنها مليئة بالصراصير، ما دفعه إلى الاستعانة بشركة نظافة لرش المنزل كله، داعياً الجهات المعنية إلى منع استخدام الكراتين في عمليات البيع لتفادي انتقال الحشرات من إلى المنازل.

كمامات

طالب مرتادون لمقاهٍ ومطاعم شعبية بتشديد الرقابة على العاملين في تحضير السندويشات والمشروبات فيها، إذ لا يلتزم بعضهم بارتداء الكمامات بطريقة صحيحة، الأمر الذي قد يتسبب في نقل الفيروسات للزبائن.

شواء

اقترح مرتادون تخصيص مناطق محددة للشواء في الحدائق العامة بعيداً عن مواقع الجلوس، لافتين إلى أن الدخان الناتج عن الشواء يسبب إزعاجاً للعائلات والأطفال، خصوصاً مع ازدياد معدلات الإقبال على الحدائق حالياً في ظل تحسّن درجات الحرارة.

استرداد

طالب قرّاء شركات التسوّق الإلكتروني بتقليص المدة الزمنية اللازمة لاسترجاع النقود بالنسبة للمنتجات المستردة أو المعيبة، لافتين إلى أن معالجة هذه المعاملات تستغرق أكثر من أسبوع في بعض الأحيان.

إعلانات

اشتكى سكان بنايات في العديد من المناطق من الإعلانات التي يوزعها مندوبو الجهات المعلنة على أبواب الشقق السكنية، إذ يضع المندوب الإعلان على مقبض الباب ويمضي، ما يثير الخوف من احتمالية نقله للفيروسات، مطالبين الجهات المعنية بالتشديد على مُلاك البنايات وحراسها بعدم السماح لموزعي الإعلانات بتوزيعها داخل البنايات.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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sekeek@emaratalyoum.com

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