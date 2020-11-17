منح مدير «جامعة محمد بن راشد للطب» جائزة «التأثير العالمي الإيجابي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

منحت الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا، إحدى أعرق وأهم الجامعات الطبية في العالم، إذ يعود تاريخ تأسيسها إلى عام 1784، مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، الدكتور عامر أحمد شريف، جائزة «التأثير العالمي الإيجابي»، ضمن جوائز خريجي معهد القيادة في الكلية الملكية للجراحين بإيرلندا لعام 2020، ليكون بذلك أول خريجي الكلية وأول إماراتي يحصل على جائزة الكلية الملكية للجراحين ضمن هذه الفئة، تقديراً لجهوده وإسهاماته في مجال العلوم الصحية.

وقالت الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا: «أسهم الدكتور عامر شريف، كقائد مُلهِم ضمن قطاع الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، بدور محوري في إنشاء جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، والارتقاء بمكانتها بفضل طموحه ودافعه القوي نحو التميز. ويسهم في تطوير قطاع الرعاية الصحية عبر توظيف خبرته الواسعة بهيكلة مستقبل نُظُم الصحة في دولة الإمارات، من خلال تشجيع الخروج بنظام صحي أكاديمي شامل، يتبنى الابتكار منهجاً».

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