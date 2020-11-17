شرطة رأس الخيمة توزع كمامات ومعقمات على السياح

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

أكد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة رأس الخيمة، العميد أحمد سعيد المنصوري، أن شرطة رأس الخيمة تعمل على تعريف وتثقيف السياح بالمناطق السياحية، وحثهم وتوجيههم إلى ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحتزارية والتدابير الوقائية للصحة والسلامة من فيروس كورونا (كوفيد-19)، للحفاظ على إبقاء المجتمع آمناً، مع توزيع كمامات ومواد التعقيم والوقاية للجمهور في عدد من المرافق السياحية.

وأضاف أن شرطة رأس الخيمة، ممثلة في الإدارة العامة للعمليات الشرطية، وإدارة التحريات والمباحث الجنائية، وقسم الشرطة السياحية، كثفت وجود الدوريات والعناصر الشرطية، في مختلف المناطق والمرافق السياحية، حيث تعمل الدوريات الأمنية ليلاً ونهاراً على أمن وراحة المواطنين والمقيمين والزائرين، وتقديم المساعدة في الحالات الطارئة بالسرعة القصوى الممكنة إلى جانب السيطرة على المواقف الأمنية.

وأضاف المنصوري أنه حرصاُ على التطوير والتحديث المستمر، لمواكبة المستجدات العصرية في مجال الأمن السياحي الحديث تعمل شرطة رأس الخيمة السياحية على تكثيف وجودها الميداني في المرافق السياحية المختلفة، والاستماع إلى متطلبات واحتياجات السياح، وأخذها بعين الاعتبار، وتقديم الخدمات الراقية والحلول المتكاملة والمبتكرة وفق أفضل المعايير المتقدمة لإسعاد جمهور السياح ونيل رضائهم.

وأشار إلى أن شرطة رأس الخيمة توزع هدايا تذكارية على السياح، وتأكد عليهم أخذ الحيطة والحذر في فصل الشتاء وموسم الأمطار الغزيرة بتجنب ارتياد القمم والمرتفعات الجبلية أو الوديان والمناطق الوعرة أثناء هطول الأمطار، حفاظاً على سلامة الأرواح، مع الحفاظ على أموالهم وممتلكاتهم الثمينة في أماكن آمنة، وعدم التردد في إبلاغ الشرطة السياحية حال الشعور بأي شيء يمكن أن يهدد أمنهم واستقرارهم أو يكدر صفو أجوائهم السياحية.

من جانبه، أفاد رئيس قسم الشرطة السياحية، الرائد حميد بلال النوبي، بأن الشرطة السياحية ضمن مُسرّع «رأس الخيمة أمان» حريصة على تعزيز التواصل مع مسؤولي وممثلي الفنادق على مستوى الإمارة، وتقديم الدعم اللازم لهم.

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