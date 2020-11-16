خليفة يصدر قانوناً بإنشاء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي قانوناً بإنشاء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية.

وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بتشكيل مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، برئاسة الدكتور حمدان مسلم المزروعي.

ويضم مجلس الأمناء كلاً من: سارة عوض عيسى مسلم نائباً للرئيس، ومريم عيد خميس المهيري، والدكتور يوسف عبدالله ماجد العبيدلي، والسيد محمد نجم محمد القبيسي، والدكتور عمر حبتور ذيب الدرعي، والدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، والدكتور سعيد أمزازي.

وتهدف جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، إلى دعم مسيرة التنمية والتطوير والبحث العلمي، عن طريق طرح برامج أكاديمية في الدراسات والعلوم الاجتماعية والإنسانية والفلسفية لنيل درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وذلك وفق التشريعات السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويحق للجامعة، في سبيل تحقيق هدفها، توثيق الروابط الثقافية والعلمية، من خلال إبرام اتفاقات التعاون والتبادل العلمي مع المؤسسات الأكاديمية والعلمية المتميزة داخل الدولة وخارجها، وإيجاد صلة بين الفكر الأكاديمي ومؤسسات المجتمع، وخلق النفع المتبادل في هذا المجال، وتشجيع ودعم ورعاية أنشطة الأبحاث العلمية في مجال البرامج الأكاديمية التي تطرحها، وإعداد وتدريب الكوادر المؤهلة علمياً وعملياً في جوانب العلوم والمعرفة كافة، من خلال تنظيم وتنفيذ برامج تعليمية وتدريبية متطورة بأعلى درجات التقنية والحرفية، وتقديم البحوث الأكاديمية والتطبيقية في المجالات ذات الأهمية العلمية والاستراتيجية، وتشجيع ثقافة وتطبيقات ومشروعات الابتكار وريادة الأعمال، وتقديم الاستشارات والمعلومات والخدمات في كل المجالات الأكاديمية والعلمية والإدارية وتنظيم الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية/‏ بما يسهم في خدمة كل قطاعات المجتمع.

وسيكون للجامعة مجلس أمناء يختص باعتماد السياسة العامة والخطط الاستراتيجية للجامعة، بما يتفق مع الأهداف التي أنشئت من أجلها، ومتابعة تنفيذها، والموافقة على مشروع الموازنة السنوية للجامعة ورفعه للاعتماد وفق التشريعات السارية، بالإضافة إلى إقرار التخصصات والمناهج والبرامج الدراسية والتدريبية بالتنسيق مع الجهات المختصة وتأسيس صناديق الوقف لمصلحة أهداف الجامعة وغايتها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ويكون للجامعة مدير يتولى تسيير العمل اليومي للجامعة، ويباشر إدارة شؤون الجامعة العلمية والمالية والإدارية، وفق أحكام هذا القانون، والأنظمة والقرارات الصادرة عن مجلس الأمناء.

محمد بن زايد: الإمارات تواصل نهجها الداعم لتحقيق مستقبل أفضل للبشرية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن التسامح ضرورة ملحة، لتجاوز التحديات المشتركة التي يشهدها العالم. وقال سموه، عبر تغريدة على «تويتر»، بمناسبة اليوم العالمي للتسامح: «يبقى ترسيخ قيم التسامح وثقافته لدى المجتمعات والشعوب ضرورة ملحة، والسبيل الأمثل لتجاوز التحديات المشتركة التي يشهدها العالم.. وفي اليوم العالمي للتسامح، نؤكد مواصلة دولة الإمارات نهجها الداعم لتعزيز أسس التعايش والسلام، لتحقيق مستقبل أفضل للبشرية جمعاء».

• الجامعة تطرح برامج أكاديمية في الدراسات والعلوم الاجتماعية والإنسانية والفلسفية.

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