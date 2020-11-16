تخفيض قيمة تصديق العقود السكنية إلى 2% على المنتهية والجديدة من 1/11/2020-31/3/2021 بالشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تنفيذاً للتوجيهات الكريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة واعتماد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، للحزمة الثانية من محفزات حكومة الشارقة لدعم الجهات الحكومية والخاصة وقطاعات الأفراد والأعمال في ظل استمرار جائحة كورونا، أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن توفير كافة الإمكانيات لتطبيق قرار تخفيض رسوم تصديق عقود الإيجار السكنية من 4% إلى 2 % لغاية 31/3/2021 والبدء بتطبيقه على الفور.

وفي هذا السياق ثمن مدير عام بلدية مدينة الشارقة ثابت الطريفي، توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة واعتماد سمو ولي العهد نائب حاكم الشارقة للحزمة الثانية من المحفزات والتسهيلات التي تسهم في تعزيز منظومة الاقتصاد والاستثمار وتسهّل على جميع الأفراد وتسهم في إسعادهم، كما تعكس حرص الإمارة الباسمة على جذب المستثمرين وتوفير البيئة المناسبة والداعمة لهم.

وأوضح الطريفي أن البلدية بدأت بتنفيذ القرار الخاص بعقود الإيجار السكنية ووضعت الإمكانيات اللازمة ووفرت قنوات التواصل مع المتعاملين بما يسهل وييسر عليهم، لتصديق هذه العقود، مشيراً إلى أن القرار يشمل تصديق العقود المنتهية والجديدة منذ 1 /11/2020 ولغاية 31/3/2021 .

ونوّه مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن البلدية قامت بتحديث النظام الخاص بتصديق العقود ليتم خصم 2% من قيمة العقد كما وفرت للمتعاملين قنوات عديدة لتصديق عقود الإيجار تشمل مراكز الخدمة المختلفة التابعة للبلدية والخدمة عبر الموقع الإلكتروني التي وفرتها البلدية في وقت سابق لتصديق عقود الإيجار السكنية والتجارية، حيث يمكن للمتعامل إنشاء حساب مستخدم على الموقع ثم الدخول إليه والضغط على خيار "الخدمات الإلكترونية والذكية" ثم اختيار "خدمات إدارة التنظيم الإيجاري" ثم متابعة خطوات التصديق.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news