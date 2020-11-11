محمد بن راشد: سياساتنا المالية والنقدية الرشيدة مفتاح الاستقرار المالي السيادي للدولة

المصدر: دبي ـ الامارات اليوم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن سياساتنا المالية والنقدية الرشيدة مفتاح الاستقرار المالي السيادي للدولة .

وقال سموه في تغريدة على حسابه الرسمي في «تويتر» «بحسب وكالة فيتش للتقييم الائتماني حققت حكومة الإمارات الاتحادية تصنيفاً ائتمانياً سيادياً AA- ونظرة مستقبلية مستقرة لتكون ضمن الأعلى في المنطقة ..سياساتنا المالية والنقدية الرشيدة مفتاح الاستقرار المالي السيادي للدولة .. شكري لجميع فرق العمل في الحكومة الاتحادية على هذا الانجاز»

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