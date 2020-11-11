قرقاش ناعياً خليفة بن سلمان آل خليفة: رحيل رجل من رجال الخليج التاريخيين

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نعى وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وقال في تغريدة على "تويتر": "رحل عنا اليوم الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.. رجل من رجال الخليج التاريخيين".

وأضاف قرقاش: "خالص آيات العزاء إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وعموم أسرة آل خليفة الكرام وشعب مملكة البحرين الشقيقة بوفاة الراحل الكبير.

رحمه الله وغفر له، وأسكنه فسيح جناته.

وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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