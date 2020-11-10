"بلدية دبي" تغلق مقهيين ومطعماً ومنطقة ألعاب لمخالفة تدابير "كورونا"

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أغلقت بلدية دبي، أمس، مقهيين في المدينة العالمية، ومطعماً في منطقة الكرامة، ومنطقة ألعاب في جميرا، وذلك بسبب عدم الالتزام باتباع إجراءات وتدابير مواجهة كورونا التي فرضتها البلدية للتصدي للجائحة.

وأوضحت البلدية، في تقرير رسمي صادر عنها، أن مفتشيها خالفوا أيضاً 19 مؤسسة في مجالات متنوعة، إضافة إلى إنذار 59 مؤسسة أخرى، جميعها تجاهلت - بشكل جزئي - الإجراءات والضوابط التي حددتها البلدية للحد من انتشار الوباء.

وحسب الإحصاءات، نفذ مفتشو البلدية 2338 زيارة تفتيشية، رصدوا خلالها نسبة التزام بلغت 97%، بواقع 2259 مؤسسة.

وشددت البلدية على ضرورة التزام المؤسسات كافة في مختلف الأنشطة، بضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي فرضتها للحد من انتشار عدوى فيروس «كوفيد-19»، مؤكدة أنه لا تهاون في المخالفات المتعلقة بإجراءات الوقاية والسلامة، ولا مجال لتعريض سلامة وأمن أفراد المجتمع للخطر.

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