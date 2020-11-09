المصدر: الإمارات اليوم

جلسات

تبالغ عيادات متخصصة في الطب النفسي وتعديل السلوك، في أسعارها، دون ضوابط، إذ تتفاوت الأسعار لتراوح بين 500 و1000 درهم للجلسة الواحدة، في وقت لا تغطي معظم بطاقات التأمين هذا الاختصاص.

كورنيش

يعاني زوّار منطقة كورنيش الشارقة الجديد، بجوار فندق كراون بلازا، عدم وجود دورات مياه، ما يتسبب في تكدس مستخدمي دورة المياه في محطة البترول المجاورة.

إنسانية

لم يكتف طبيب مواطن بمركز المزهر الصحي في دبي بفحص طفل عربي قدم مع والده قبل موعد الإغلاق مباشرة، بل تدخل لإنهاء إجراءات حصولهما على لقاح الأنفلونزا، وإحضار الدواء له قبل انتهاء الوقت بجهد إنساني خاص منه.

إجراءات

طالب مرتادو مقاهٍ في إمارتي دبي وعجمان البلديات بتكثيف الزيارات الرقابية عليها أوقات عرض المباريات، وذلك بعدما لوحظوا تجاهلاً تاماً للإجراءات الاحترازية، بسبب استقبال المقهى عدداً من الزبائن يفوق الطاقة الاستيعابية المحددة.

إضاءة

طالب سكان بمنطقة النهدة في الشارقة بزيادة أعمدة الإضاءة في شوارع المنطقة، خصوصاً في الطرقات المجاورة لمبنى «اتصالات»، بما يخدم الكثافة السكانية المرتفعة في تلك المنطقة، لاسيما العائلات.

كفالات

دعا قراء الجهات المعنية في الدولة إلى وضع ضوابط على عمل ورش تصليح السيارات، وقال بعضهم إن هذه الورش ترفض إعطاء كفالات على قطع الغيار المستعملة والمكلفة في الوقت نفسه، ما يجعلهم يتكبدون مبالغ كبيرة لشراء قطع قد لا تصمد سوى أيام.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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