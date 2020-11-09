إخضاع مواقف جديدة للرسوم في عجمان

المصدر: محمد الرفاعي - عجمان

كشف مدير دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، عبدالرحمن النعيمي، عن مشروعات جارٍ إنجازها للمواقف العامة المدفوعة في مختلف مناطق الإمارة هذا العام، مشيراً إلى إخضاع 5114 موقفاً جديداً للرسوم في شارع الشيخ زايد، وشارع السلام، وشارع الشيخ راشد بن سعيد.

وأكد إضافة مواقف أخرى، مدفوعة، في منطقة النعيمية والمنطقة المحاذية لها، لتوفير مواقف نظامية لسكان هذه المناطق.

وذكر أن عدد المواقف الخاضعة للرسوم بالإمارة وصل حتى نهاية العام الماضي إلى 8330 موقفاً، وسيتم إنجاز 5114 موقفاً في نهاية العام الجاري، ليصبح الإجمالي 13 ألفاً و444 موقفاً، مشيراً إلى تفعيل خدمات الدفع الالكترونية عن طريق الرسائل النصية أو تطبيق MPDA، وإيقاف عمل أجهزة المواقف احترازياً، وحفاظاً على سلامة المتعاملين.

وقال إن هناك أربع خدمات ذكية خاصة بالمواقف المدفوعة والخاضعة للرسوم تم إطلاقها على مستوى الإمارة، هي خدمة استئجار موقف، التي يتم تقديمها في منصة إسعاد المتعاملين، حيث تتم المعاملة إلكترونياً، وخدمة دفع رسوم المواقف المدفوعة عن طريق تطبيق MPDA والرسائل النصية SMS، وخدمة تسديد المخالفات عن طريق تطبيق MPDA، والاشتراكات السنوية وربع السنوية ونصف السنوية لبطاقات المواقف للمتعاملين، التي تتم عن طريق التطبيق نفسه.

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