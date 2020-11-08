الطقس المتوقع في الدولة غداً

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائماً جزئياً بوجه عام، وتظهر بعض السحب على المناطق الشرقية مع فرصة سقوط أمطار، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً..و حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي- ان الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط.

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