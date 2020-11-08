المصدر: الإمارات اليوم

سكوتر

جدد سائقو سيارات مطالبهم بتخصيص مسارات محددة لمستخدمي أجهزة السكوتر الكهربائي، تفادياً لوقوع حوادث دهس، لاسيما مع تزايد استخدام تلك الأجهزة على نطاق واسع، أخيراً، وعدم وعي بعض مستخدميها بطرق القيادة الآمنة.

أثاث

دعا سكان بمناطق مختلفة في الشارقة إلى وضع ضوابط للتخلص من قطع الأثاث القديمة، التي يلجأ البعض إلى تركها في ممرات البنايات، ما يعوق الحركة ويشوه المنظر العام، مقترحين أن يتم تخصيص مساحات بالقرب من البنايات لوضع تلك القطع حتى تتم إزالتها.

مناهج

فوجئ أولياء أمور طلبة في مدارس خاصة تتبع المنهاج الحكومي، بتدريس أبنائهم بعض الدروس في مادتَي الرياضيات والعلوم، من خارج الكتب المدرسية المستلمة من وزارة التربية، الأمر الذي أضاف أعباء عليهم عند المذاكرة.

مخلفات

توفر إدارة حديقة الخالدية في أبوظبي أقصى درجات العناية والاهتمام بنظافة المكان، إلا أن سلوكيات بعض المرتادين تثير استياء الزوّار، وعلى رأسها إلقاء المخلفات كالعلب الفارغة وبقايا الأطعمة في الكثير من الأماكن.

أسماك

دعت قارئة إلى الرقابة على منتجات الأسماك المجمدة التي تدخل الدولة، وعلى رأسها «الجمبري»، إذ اشترت عبوة من ماركة معروفة، وفوجئت أن لها رائحة كريهة، فتخلصت منها على الفور.

بنك

تلقى عملاء بنك دبي الإسلامي رسالة نصية من البنك، يطلب فيها عدم اعتماد كشف الحساب الذي أرسل في أول يوم من الشهر، وأكد لهم البنك أنه سيقوم بإرسال كشف حساب آخر معتمد.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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