«المحميات الطبيعية» تسجل 276 مخالفة صيد ترفيهي في 10 أشهر

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

سجلت فرق إدارة الاستدامة البحرية في هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، 276 مخالفة متعلقة بالصيد الترفيهي من يناير إلى نهاية أكتوبر الماضيين.

وقالت رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، هنا سيف السويدي، إن فرق الهيئة المختصة ترصد أي مخالفة لقانون تنظيم ممارسة هواية الصيد الترفيهي، بهدف الحد من التصرفات العشوائية لهواة الصيد.

وأشارت إلى أن الهدف من المخالفة ليس العقوبة المالية، بل الاتزام بالقانون وتأكيد أهمية الوعي البيئي لأفراد المجتمع، بما يسهم في تحقيق أهداف ورؤية الهيئة بالحفاظ على البيئة وصون التنوع الحيوي.

وأكدت ضرورة توافر حزمة من الشروط للحصول على رخصة صيد ترفيهي، منها أن يكون من مواطني دولة الإمارات، أو لديه إقامة في إمارة الشارقة سارية المفعول، وأن لايقل عمره عن 18 سنة، ويستطيع المقيم في إمارة أخرى التقديم على رخصة شهرية أو أسبوعية.

وتقسم رخصة الصيد الترفيهي إلى ثلاثة أقسام، رخصة صيد ترفيهي أسبوعي (فردي أو عائلي)، رخصة صيد ترفيهي شهري (فردي أو عائلي)، رخصة صيد ترفيهي سنوي (فردي أو عائلي).

ولفتت إلى استئناف العمل بإصدار تراخيص الصيد الترفيهي ابتداءً من مطلع سبتمبر الماضي، بعد إيقاف إصدارها بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19) في إبريل 2020، موضحة أن قيمة رسوم التصريح الفردي لمدة أسبوع 30 درهماً، و110 دراهم لمدة شهر، و260 درهماً لمدة سنة، أما التصريح العائلي، لمدة أسبوع 50 درهماً، و160 درهماً لمدة شهر، و410 دراهم لمدة سنة.

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