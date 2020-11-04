نقل خدمات 45.5 ألفاً من المتقاعدين العسكريين والمستحقين إلى "أبوظبي للتقاعد"

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، نقل قطاع خدمات التقاعد العسكري من دائرة المالية – أبوظبي إلى صندوق أبوظبي للتقاعد، بهدف توحيد تجربة المتعاملين من المتقاعدين المدنيين والعسكريين، مشدداً على أنه لن يحدث أي تغيير في آلية صرف المعاشات التقاعدية للعسكريين أو موعدها.

وذكر المركز - في تغريدات بثها منذ قليل على حسابه الرسمي بـ"تويتر"- أن قرار نقل الخدمات يأتي كجزء من جهود حكومة أبوظبي لنقل خدمات معينة إلى جهات وفقاً لمبدأ الاختصاصات، لضمان تقديم أفضل الخدمات الحكومية للجمهور، منوهاً إلى أن المستفيدين من القرار يبلغ عددهم 45 ألفاً و513 مستفيداً، بينهم 29 ألفاً و177 متقاعداً عسكرياً، بالإضافة إلى 16 ألفاً و336 مستحقاً من ذوي المتقاعدين العسكريين المتوفين.

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