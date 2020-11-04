المصدر: الإمارات اليوم

غرامة

استغرب سكان في بناية «البحيرة للتأمين» بمنطقة التعاون بالشارقة رفع الشركة التي تدير البناية غرامة الشيك المرتجع من 500 درهم سابقاً إلى 1000 درهم، وفقاً لما يتم تدوينه في العقود الجديدة، ما اعتبروه مبالغة تزيد من أعباء المستأجرين.

تخفيضات

لاحظ مستأجرون بمنطقتي المدينة العالمية ومردف في دبي لجوء بعض الملاك إلى طرح عروض تخفيضات موسّعة، أخيراً، على مبالغ الاستئجار، بشرط دفع قيمة الإيجار دفعة واحدة أو دفعتين.

عشوائية

اشتكى سكان في منطقة الخان بالشارقة من لجوء بعض أصحاب السيارات إلى إيقاف سياراتهم بشكل عشوائي في المناطق الترابية المحيطة بالبنايات، ما يعوق منافذ الخروج للطرق الرئيسة، ويعرّض بعض السكان للتأخر عن أعمالهم في فترات الصباح.

«سكوتر»

طالب سائقون بتشديد العقوبة على غير الملتزمين من سائقي السكوتر الكهربائي بالاشتراطات القانونية، التي تلزمهم بقيادته في الأماكن المخصصة، وتبعاً للتعليمات، لا في الشوارع العامة والرئيسة.

ازدحام

يشهد المركز الطبي في منطقة البطين ازدحاماً بسبب كثرة المراجعين، ما يجعل فترات الانتظار تمتد إلى نحو الساعة حتى يقوم المريض بتسجيل الحضور، ثم يعاود الانتظار مجدداً إلى حين الدخول إلى الطبيب، داعين إلى حل المشكلة.

إجراءات

نوّه متسوقون بالإجراءات التي تطبّقها المركز التجارية بأبوظبي، للوقاية من «كورونا» في المناطق المخصصة لتناول الطعام، حيث يُمنع تقديم الطعام في الأطباق التي تستخدم أكثر من مرة، بجانب توفير عمال نظافة طوال الوقت.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news