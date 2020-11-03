محمد بن راشد أبرز قائد عالمي يتلقى لقاح فيروس «كورونا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على حسابه الرسمي في «تويتر»، اليوم، صورة لسموه وهو يتلقى لقاح فيروس «كورونا». وبذلك يكون صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أول قائد عربي وأبرز قادة العالم الذين تلقوا لقاح فيروس «كورونا».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدته: «أثناء تلقي لقاح فيروس كورونا.. نسأل الله أن يحفظ الجميع ويعافي الجميع.. ونشيد بفرق العمل التي عملت جاهدة لتكون بلادنا من أوائل الدول عالمياً التي تحصل على لقاح لهذا الفيروس.. والمستقبل دائماً أفضل وأجمل في دولة الإمارات».

يذكر أن دولة الإمارات أجازت الاستخدام الطارئ للقاح «كوفيد-19» في سبتمبر الماضي.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news