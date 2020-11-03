%27 انخفاضاً في وفيات الحوادث بالشارقة

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

أكد مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة الشارقة، المقدم محمد علاي النقبي، أن معدل الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية في الإمارة انخفض بنسبة 27% خلال العام الجاري، حيث شهدت الـ10 أشهر الماضية 34 حالة وفاة نتيجة حوادث مرورية، مقارنة بـ54 حالة وفاة العام الماضي، نتيجة الحملات المرورية التي أطلقتها إدارة المرور، واستفاد منها 143 ألفاً و687 شخصاً من كل أفراد المجتمع، لافتاً إلى أن الإدارة شاركت في تطهير وتعقيم طرق الإمارة، بالتعاون مع بلدية الشارقة، والجهات المختصة.

وأوضح النقبي، لـ«الإمارات اليوم» أن الإدارة لديها خطط عدة لتأمين حركة المرور وانسيابيتها، وتأمين المناسبات الرسمية، ومواجهة الأزمات والكوارث، لافتاً إلى أنه يتم وضع الخطط بناءً على الإحصاءات المعدة مسبقاً، ونتائج التقارير الخاصة بالأعوام الماضية، وذلك بالاعتماد على الدراسات التحليلية ‏التي ينفذها فرع الإحصاء.

وأشار إلى أن إدارة المرور نفذت خططاً عدة لخفض الحوادث المرورية والمخالفات، وتوزيع الدوريات في أماكن الاختصاص بشكل مناسب بناءً على التحليل الإحصائي للحوادث، وتحرير المخالفات المرورية، إلى جانب زيادة أجهزة الرادار في المناطق الساخنة، وتنفيذ حملات توعية، مشيراً إلى أن 143 ألفاً و687 شخصاً استفادوا من هذه الحملات.

ولفت النقبي إلى أن الشرطة نظمت حملات مرورية خلال العام الجاري، لتوعية أفراد المجتمع بأهمية اتباع إجراءات السلامة خلال القيادة، لتجنب الحوادث، متابعاً أن الإدارة لديها خطط مستقبلية، منها استحداث دوريات مرورية بناءً على الخطط المستقبلية.

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