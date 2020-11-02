المصدر: الإمارات اليوم

حديقة

طالب قراء بإصدار تعليمات واضحة لروّاد بحيرة الحب التي تقع بالقرب من بحيرات القدرة، تلزمهم بعدم ترك المخلفات وراءهم، ورميها في الأماكن المخصصة لها، ومخالفة غير الملتزمين، مع فرض غرامات مالية، لافتين إلى أن هذه الممارسات تشوّه المنظر الجمالي للبحيرة التي تلقى إقبالاً واسعاً خلال الفترة الحالية.

رسالة

تلقى متعامل مع أحد البنوك العاملة في السوق المحلية رسالة عبر البريد الإلكتروني، تطالبه بتحديث البيانات الشخصية، لكنها كانت مكتوبة بطريقة غريبة، لافتاً إلى أنه، وبناءً على ذلك، قرر زيارة فرع البنك، ليتضح له أن الرسالة غير صحيحة، وتأتي في إطار الاحتيال المالي.

عزاب

اشتكى سكان في إحدى البنايات بعجمان من وجود نسبة كبيرة من العزاب يسكنون فيها، مطالبين المكاتب العقارية بمراعاة وجود العائلات، للحفاظ على خصوصية المستأجرين، مشيرين على نحو خاص إلى الإزعاج المتمثل في رفع أصوات مكبرات الصوت عند الاستماع للأغاني.

كمامات

تتزايد في الشارقة ظاهرة وجود أشخاص غير ملتزمين بالكمامات داخل مصاعد المباني التجارية والسكنية، على الرغم من التحذيرات المستمرة من الجهات المعنية بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا»، مطالبين بتفعيل الكاميرات، ورصدهم، ومخالفتهم.

مرتادون

تشهد الأماكن المفتوحة، كالشواطئ والحدائق ومناطق البر في الدولة، منذ أيام، إقبالاً كثيفاً من المرتادين، وأعاد قراء ذلك إلى تحسن الطقس، والانخفاض التدريجي في درجات الحرارة، وطالبوا بالتزام الجميع بإجراءات مكافحة «كورونا»، خصوصاً في ما يتعلق بالتباعد الجسدي.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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