«جمارك دبي» تدعم يوم «الأغذية» بفعاليات توعوية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظمت جمارك دبي فعاليات توعية تثقيفية بمناسبة يوم الأغذية العالمي، منها ورشة تثقيفية عن العادات الغذائية الصحية، بالتعاون مع إدارة التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي، والتطرق إلى العادات الغذائية الصحية لأفراد العائلة في ظل جائحة كورونا، إضافة إلى تنظيم مسابقة شارك فيها ما يقارب 100 موظف تتناول أسئلة معلوماتية عن هذا اليوم.

ودعمت جمارك دبي ملف الأمن الغذائي في دبي، للمساهمة في تعزيز رؤية دولة الإمارات في الأمن الغذائي الوطني، وجعلته في مقدمة أولوياتها عبر تقديم التسهيلات اللازمة لشركات توريد المواد الغذائية، ما يعود بشكل إيجابي على تيسير الحركة التجارية للغذاء، إضافة إلى تزويد منصة حالة الأمن الغذائي لدبي بالإحصاءات والبيانات عن تجارة السلع الغذائية عبر نظام مرسال 2 للتخليص الجمركي.

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