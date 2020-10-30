12 ٪ زيادة مواقف الحافلات العامة في دبي خلال 5 سنوات

المصدر: هنادي أبونعمة - دبي

أفادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بأن عدد مواقف الحافلات العامة المخصصة لانتظار الركاب، زاد 12% خلال السنوات الخمس الماضية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة وتطوير خمس محطات رئيسة للحافلات في المناطق الحيوية.

وقالت الهيئة في ردها على سؤال لـ«الإمارات اليوم» حول أهم المبادرات التطويرية التي نفذتها لتحسين خدمات التنقل والمواصلات العامة، إنها نفذت ستة مشروعات مهمة خلال السنوات الخمس الماضية، من بينها زيادة عدد مواقف الحافلات العامة في أنحاء المدينة، ضمن تطوير شبكة خطوط الحافلات العامة البالغ عددها 167 خطاً.

ووفقاً لأحدث إحصاءات الهيئة، فإن عدد الحافلات العامة التي تعمل لنقل الركاب عبر تلك الخطوط، يبلغ 1727 حافلة، تشمل خمسة أنواع: عادية، وذات طابقين، ومتوسطة، ومزدوجة، وفاخرة.

وأوضحت أنه تم تركيب 899 مظلة مكيفة في 630 موقعاً لخدمة ركاب الحافلات العامة، لافتة إلى افتتاح الجيل الجديد من مظلات الحافلات مطلع يونيو الماضي، في أربع مناطق حيوية، وتتميز هذه المظلات بتصميمها المبتكر.

وأشارت إلى إعادة هيكلة وتطوير خمس محطات رئيسة للحافلات في عدد من المناطق الحيوية، تضمنت كلاً من محطة الغبيبة والاتحاد والاتصالات والسطوة، وابن بطوطة، مشيرة إلى مواصلة العمل على إنجاز مراحل التطوير في تلك المحطات لخدمة الحاجات المستقبلية لخدمات النقل والتطور العمراني والاقتصادي.

وتابعت أنه من بين المشروعات التي نفذت إطلاق خدمة التأجير الذكي بالساعات للمركبات، وتوفير 400 مركبة بالشراكة مع القطاع الخاص، يمكن استئجارها من أقرب نقطة لتواجد العميل من خلال التطبيق الذكي.

وأشارت الهيئة إلى تطوير قطاع مركبات الأجرة التي تمكنت من زيادة عدد تلك المركبات ليصل إلى 11 ألفاً و6 مركبات أجرة، لافتة إلى تأسيس شركة هلا تاكسي خلال العام الماضي، بالشراكة مع شركة كريم، وذلك لتقديم خدمات متميزة لعملاء مركبات الأجرة عبر الدمج بين استخدام التقنيات العالمية المتقدمة وبين الخبرة المهنية للهيئة في القطاع، بحيث يمكن للمتعاملين الحصول على خدمة مركبات الأجرة على مستوى إمارة دبي، خلال ثوانٍ عبر استخدام التطبيق الذكي التابع لشركة «هلا».

يذكر أن الهيئة تنفذ حالياً 17 محطة للمواصلات العامة لخدمة زوار معرض إكسبو، منها سبع محطات دائمة موزعة في مناطق الجافلية، والغبيبة، ومحطة اتصالات في القصيص، ومحطة الاتحاد في ديرة، والخليج التجاري 2، والبراحة، وابن بطوطة، إضافة إلى أربع محطات مؤقته، في واحة دبـي للسيلكون، والمدينة العالمية، والخليج التجاري 1، ونخلة جميرا، وستة مواقف، في ميدان، ومطار دبـي الدولـي، ومطار آل مكتوم الدولي، والجداف، ومدينة دبـي الملاحية، ودبـي مول، وستندمج محطات الحافلات في شبكة حافلات دبي بعد انتهاء الحدث.

مبادرات تطوير

أفادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بأن أهم مبادرات تطوير وتحسين خدمات المواصلات العامة خلال السنوات الـ5 الماضية هي:

زيادة عدد مواقف الحافلات العامة بنسبة 12%.

تركيب مظلات مكيفة في 630 موقعاً لخدمة ركاب الحافلات العامة.

إعادة هيكلة وتطوير 5 محطات رئيسة للحافلات.

إطلاق خدمة التأجير بالساعات عام 2017.

زيادة عدد مركبات الأجرة.

تأسيس شركة هلا تاكسي في عام 2019.

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