5 خطوط جديدة للحافلات بين دبي والشارقة

المصدر: هنادي أبونعمة - دبي

كشف مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عادل شاكري لـ«الإمارات اليوم»، عن وجود خطة لتشغيل خمسة خطوط للحافلات العامة بين دبي والشارقة، قبل نهاية العام الجاري، عبر الطريق الجديد الذي افتتحته الهيئة قبل أيام، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة لتسيير الحافلات.

وافتتحت الهيئة الطريق، الذي ربط بين منطقتي الممزر والخان، لنقل الركاب بين المدينتين عبر خط الحافلات رقم (E303)، إلا أن شاكري أكد إضافة الخطوط الخمسة الأخرى، في موعد أقصاه ديسمبر المقبل.

وأفاد بأن الخطوط المزمع تشغيلها ستطلق على مرحلتين لتعمل قبل نهاية العام عبر الطريق الجديد، معدداً أرقام الخطوط الجديدة التي ستتضمن الخط رقم(E 303 A)، (E 306)، (E 307 A) ،(E 304)، (E 400).

وقال شاكري إن افتتاح الطريق الذي ربط بين الخان والممزر، وتالياً بين إمارتي الشارقة ودبي، يهدف إلى تشجيع النقل الجماعي، وتخفيف الازدحام المروري عبر توفير مسارات مخصصة للحافلات فقط، لنقل الركاب بين الإمارتين، بزمن يقلّ عن زمن الرحلة المعتاد المقطوع بالحافلات بنحو 20 إلى 15 دقيقة.

وأكد أن الهيئة تسعى إلى توفير طرق تنقل مريحة، وتمتاز بدرجة عالية من الجودة. كما أنها تسعى إلى الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام، مثنياً على تعاون هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، للتمكن من افتتاح الطريق الجديد، المخصص لاستخدام الحافلات العامة فقط، وتشغيل الخطوط الجديدة، لنقل أكبر عدد من المقيمين والسياح بين المدينتين.

وتنطلق رحلات خط الحافلات رقم (E303) بين محطتي مترو الاتحاد في دبي والجبيل في الشارقة.

وأكد شاكري تخصيص 10 حافلات ذات طابقين للعمل على هذا الخط يومياً.

يذكر أن هناك خطاً بحرياً أيضاً ينقل الركاب بين إمارة دبي وإمارة الشارقة، تم تدشينه في 27 يوليو العام الماضي، لينطلق بين محطتي الغبيبة في دبي ومربى الأحياء المائية في الشارقة، بالتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة.

وكانت هيئة الطرق والمواصلات في دبي افتتحت، مطلع الأسبوع الجاري، خطاً جديداً للحافلات العامة يحمل الرقم (F81). وهو من الخطوط المهمة المغذّية لمحطات المترو، حيث ينطلق من منطقة القصيص الصناعية، ويصل إلى محطة مترو النهدة، بزمن تقاطر يبلغ 15 دقيقة في أوقات الذروة.

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