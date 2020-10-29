140 ألف وحدة إضاءة «إل إي دي» لإنارة الطرق في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

أطلقت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، من خلال بلدية أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار، أمس، المرحلة الثانية من «مشروع نور أبوظبي لاستبدال إنارة الطرق»، الذي يمثل شراكة بين القطاعين العام والخاص لإنارة طرق الإمارة، واستبدال نحو 140 ألف وحدة ضوء بتقنيات «إل إي دي» ذات الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة.

ويبلغ حجم المرحلة الثانية من المشروع ثلاثة أضعاف المرحلة الأولى، وستسهم في توفير الكهرباء بمقدار كبير، يصل إلى 2400 مليون كيلوواط/‏ساعة، أي خفض الاستهلاك بنسبة تقارب الـ76%، بما يعادل توفير 705 ملايين درهم، على امتداد فترة الاتفاق البالغة 12 عاماً.

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