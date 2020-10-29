حاكم الشارقة يدشن مبادرة زراعة جبل الرمان في كلباء

المصدر: الشارقة ■الإمارات اليوم

دشن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، مبادرة بيئية، بزراعة وتشجير جبل الرمان في مدينة كلباء، واطلع سموه على عدد من المشروعات التنموية لقطاعات البنى التحتية والقطاع البيئي والسياحي، التي ستقام في المدينة، كما افتتح مركز كلباء التجاري.

وتأتي مبادرة زراعة جبل الرمان مواصلةً لجهود سموه في الحفاظ على البيئة الجبلية، وزراعتها بالأشجار التي تتوافق مع مكوناتها البيئية، وتسمية الجبال بأسماء الأشجار المزروعة عليها.

ويبلغ ارتفاع جبل الرمان 1100 متر، وستتم زراعة وتشجير أجزاء الجبل بأشجار الرمان التي تعد من النباتات المعمرة، وتستمر في الإنتاج نحو 50 عاماً، ويراوح طولها بين ثلاثة وخمسة أمتار، وتتحمل انخفاض درجات الحرارة، ويمكن زراعتها على ارتفاعات مختلفة من سطح البحر، تصل أحياناً إلى 4000 قدم أو أكثر.

واطلع سموه على عدد من المشروعات التنموية والبيئية التي ستقام في مدينة كلباء.

ومن ضمنها استراحة جبل الكتاب، التي تقع على ارتفاع يبلغ 1100 متر فوق سطح البحر، وسيتم تشييدها وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية، بما يخدم الزوار والسياح، وتضم مطعماً ومقهى، وسيتم رفدها بمجموعة من المرافق الخدمية والإطلالات البانورامية.

وتتسع الاستراحة لـ110 أشخاص، أما عن الشرفة الخارجية فتتسع لـ100 شخص.

كما افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، مركز كلباء التجاري، وتجول في مرافقه وأقسامه، واستمع إلى نبذة عن مراحل مشروع المركز، وما سيوفره من محال وخدمات لأهالي وزوار مدينة كلباء.

وتفقد سموه فرع جمعية الشارقة التعاونية، واطلع على المعروضات والمنتجات بمختلف أنواعها، وما تحويه الجمعية من أقسام للمواد الغذائية الجافة والأجبان، والملحمة والمسمكة والخضراوات والفواكه، والألبان والمشروبات والمجمدات، والمنتجات العضوية والصحية والمستحضرات التجميلية والمواد المنزلية، وتضم أكثر من 18 ألف صنف مختلف.

واطلع سموه على خطط وأهداف مركز كلباء التجاري في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية، وما سيقدمه من فرص استثماريه داعمة للقطاع التجاري في المدينة.

ويتميز المركز بموقعه الاستراتيجي، وقربه من محمية أشجار القرم وكورنيش كلباء والمباني الحكومية والجامعية، ويقع على مساحة 22 ألفاً و804 أمتار مربعة، ويضم 38 متجراً و10 أكشاك، وقاعة سينما ونادياً رياضياً، ومنطقة ترفيهية تتسع لـ600 زائر، و318 موقفاً للسيارات.

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