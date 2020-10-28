المصدر: دبي - الإمارات اليوم

مشتل

طالب متسوقون في مشتل ورسان التابع لبلدية دبي، توفير سيارات لنقل مشترياتهم من الأشجار والعناصر الخاصة بالتزيين، مثل النوافير الخارجية والتماثيل والإكسسوارات، ولوازم الزراعة والبستنة من أدوات خاصة بالمزارع، وذلك بعد ملاحظتهم عدم توافر هذه الخدمة في بعض محال المشتل، خصوصاً أن هذه المشتريات عادةً ما تحتاج إلى سيارات نقل كبيرة.

لوائح

أشاد مشاركون باللوائح التنظيمية الجديدة التي وضعها مول دبي فيستيفال سيتي، لتحدي قوارب التنين، الذي أعلن عن فتح باب التسجيل فيه، والمقررة إقامته في 30 و31 أكتوبر الجاري، حيث تتلاءم مع الظروف الاستثنائية الحالية للحماية من فيروس «كورونا» بشكل يضمن المشاركة وسط بيئة آمنة.

منتجات

يتساءل متسوقون في جمعية الاتحاد التعاونية بمنطقة ند الشبا (4) في دبي، عن سبب غياب علامات تجارية لبعض المنتجات، رغم توافرها في فروع الجمعية الأخرى، هذا إلى جانب محدودية المنتجات المتوافرة.

ماكينات

يتساءل متسوقون في فرعَي أسواق بمنطقتَي القوز (2) وند الشبا (4) في دبي، عن سبب إزالة ماكينات السحب الآلي منذ ما يزيد على ثمانية أشهر، علماً بأن توافرها يندرج ضمن الخدمات المقدمة للزبائن، التي تسهم في جذب المتسوقين وتنال رضاهم.

مخرج

طالب أصحاب مزارع في منطقة الروية (3) بمراقبة المخرج الذي تسلكه سيارات التاكسي، إلى جانب شاحنات ذات وزن ثقيل، للخروج من المنطقة، خصوصاً أنه يطل بشكل مباشر على الشارع الرئيس دبي-العين، ما يشكّل خطراً كبيراً قد يتسبب في وقوع حوادث مرورية.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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