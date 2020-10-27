14 التزاماً قانونياً على مستخدمي السكوتر في دبي

المصدر: هنادي أبونعمة - دبي

بدأت مرحلة التشغيل التجريبي لخدمة السكوتر الكهربائي في دبي، التي أطلقتها هيئة الطرق والمواصلات، بالتعاون مع خمس شركات مؤجرة للخدمة في خمس مناطق بالمدينة، أول من أمس، وفق اشتراطات قانونية يجب أن يلتزم بها كل من قائد السكوتر والجهة المؤجرة.

ووفقاً لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، فإن تشغيل السكوتر الكهربائي يخضع للاشتراطات القانونية المنصوص عليها في كل من قانون السير والمرور، والقرار الإداري رقم 208 لسنة 2020، الذي اطّلعت «الإمارات اليوم» على نسخة إلكترونية منه، والذي يحدد 14 التزاماً قانونياً على الشخص عند استخدام السكوتر الكهربائي، سواء المؤجر أو الذي يمتلكه.

ويعرّف القرار الإداري السكوتر الكهربائي، ويحدد المتطلبات الفنية لتشغيله، والتزامات قائده، كما يضع شروطاً لممارسة نشاط تأجير السكوتر الكهربائي، حيث لا يمكن لأي شركة أن تعمل بالنشاط من دون أن يتم ترخصيها من قبل الجهات المعنية، والتأكد من التزامها بالشروط والقوانين.

وتنصّ الاشتراطات الملزمة للمنشأة التي تمارس نشاط تشغيل السكوتر الكهربائي، الواردة في القرار الإداري 208 لسنة 2020، على وجوب إصدار تصريح لمزاولة النشاط من مؤسسة الترخيص، والالتزام بشروط السلامة والمواصفات الفنية للسكوتر المنصوص عليها في التصريح، وعدم تأجير السكوتر الكهربائي في غير الأماكن والمناطق المحددة من الهيئة، بالإضافة إلى توفير مادة توعية لمستخدمي السكوتر، وكذلك إخطار الهيئة في حال الرغبة في التوقف عن مزاولة النشاط.

اشتراطات قانونية لقائد السكوتر

تنص الاشتراطات القانونية الملزمة لقائد السكوتر على:

-ألا يقل عمره عن 14 سنة ميلادية.

-ارتداء خوذة واقية.

-إيقاف السكوتر في المواقف المخصصة (إن وجدت).

-عدم استخدام أو ترك السكوتر بصورة تشكّل إعاقة الحركة المركبات أو المشاة.

-ترك مسافة أمان كافية بينه وبين الدراجات والمشاة.

-عدم حمل أي شيء يؤدي إلى اختلال توازن السكوتر.

- استخدام السكوتر بشكل فردي وعدم حمل أي راكب آخر.

-الالتزام بالتعليمات والعلامات الإرشادية على المسارات.

- إبلاغ الجهات المختصة عند وقوع أي حادث، سواء ألحق أو لم يلحق أضراراً بالغير.

-عدم استخدام السماعات الثنائية أثناء قيادة السكوتر الكهربائي.

-الالتزام بشروط السلامة العامة أثناء قيادة السكوتر الكهربائي.

-عدم القيادة بصورة تشكّل خطراً على الجمهور أو تعريض حياته للخطر.

-عدم القيادة في غير مسار السكوتر الكهربائي والمسارات المشركة.

-ارتداء ملابس وأحذية مناسبة.

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