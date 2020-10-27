لجنة برلمانية تقترح منح أولوية قروض الإسكان لـ"متعددي الزوجات"

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

اقترحت لجنة الشؤون الإسلامية والاوقاف والمرافق العامة، للمجلس الوطني الاتحادي، خلال حلقة نقاشية "افتراضية" نظمتها مساء أمس بحضور عدد كبير من المواطنين المستفيدين والراغبين في التعامل مع برنامج الشيخ زايد للإسكان، تبنّي 5 توصيات برلمانية، يتم مناقشتها مع ممثلي الحكومة، أبرزها منح المواطنين الذين لديهم أكثر من زوجة الأولوية في الحصول على المنح والقروض التي يقدمها البرنامج، وكذلك ضرورة إدخال تعديلات على التطبيق الإلكتروني الخاص ببرنامج زايد للإسكان.

وقدم المواطنون المشاركون في الحلقة النقاشية 8 مقترحات رئيسة من شأنها المساهمة في تطوير عمل البرنامج وإتاحة الاستفادة منه لأقصى عدد ممكن، شملت، توفير تسهيلات ومنح مالية كبيرة لشريحة المتقدمين بإنشاء مساكن "خضراء ومستدامة" تسهم في توفير الطاقة واستهلاك الماء والكهرباء، ووضع قائمة بتصنيف المقاولين، وذلك في ظل توقف وتأخير إجراءات تسليم بعض المشاريع، لوجود مقاولين متعثرين أو ليست لديهم القدرة والسعة المالية المطلوبة للإنجاز.

ودعا المواطنون إلى ضرورة مراعاة الحالة الصحية لفئة المشمولين بمنح الإسكان، بحيث يتم منحهم مساكن بالقرب من المراكز والمستشفيات الطبية، وكذلك منح الأولوية في الحصول على خدمات البرنامج، للمواطنين المتزوجين من أكثر من زوجة مواطنة، وإعادة النظر في الاشتراطات المتعلقة بالمطلقات، خاصة وأن معظم طلباتهن، يتم رفضها بحجة حصولهن على منزل حاضنة من والد أبنائها.

كما اقترحوا رفع السقف المحدد لقروض الإسكان بما يوفر على المتعاملين مشقة وعناء الحصول على قروض مصرفية، لإكمال قيمة إنشاء المسكن، وضرورة إقرار تشريعات تلزم البرنامج بمنح الزوجة الثانية منزلاً مستقلاً بما يوفر لها الخصوصية ويساهم في دعم دورها الاجتماعي في إنشاء أسرة متماسكة، بالإضافة إلى إجراء تحسينات وتطويرات على التطبيقات الذكية "لبرنامج الشيخ زايد للإسكان" بهدف تسهيل إجراءات التسجيل وإنجاز كافة المعاملات المتعلقة بالبرنامج على المتعاملين وخاصة كبار المواطنين.

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