المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حاويات

شكا سكان شارع عامر الحماني بمنطقة البوطينة في الشارقة، عدم وضع حاويات القمامة في الأماكن المخصص لها، وتركها في كثير من الأوقات على قارعة الطريق، ما يسهم في خلق صعوبات أمام مرور السيارات.

مواعيد

استغرب متعامل مع عيادة «أستر» بمنطقة البوطينة في الشارقة، انتظاره لمدة ساعة في طابور أمام موظف الاستقبال لإجراء فحص فيروس «كورونا»، رغم قيامه بحجز موعد مسبق عن طريق خدمة العملاء، لكنه تم التعامل معه ضمن الأشخاص الذين لم يحصلوا على موعد مسبق.

التزام

شكا سكان بمنطقة القليعة في الشارقة عدم التزام العاملين في محال البقالة الصغيرة بالمنطقة، بارتداء الكمامات داخل المحال، وأثناء توصيل الطلبات إلى المنازل، ما يعرضهم ويعرض المتعاملين معهم لخطر الإصابة بفيروس «كورونا».

درّاجات

طالب قارئ في مدينة العين بتثقيف راكبي الدراجات الهوائية بأهمية ارتداء القمصان العاكسة، واستخدام الإضاءة المتقطعة لمساعدة سائقي المركبات على الانتباه إليهم، خصوصاً في وقت المساء.

مخلفات

ناشد قارئ في مدينة العين الجهات المختصة بإزالة مخلفات البناء واللوحات الإرشادية المهملة على جانب الطريق، بالقرب من دوار الشيخ مبارك إذ إنها تُركت بطريقة تعرّض المارة للخطر، كما أنها تتسبب في تشويه المنظر العام.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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