المصدر: الإمارات اليوم

رقابة

طالب سائقون بتشديد الرقابة على أقرانهم من مستخدمي الحارة اليسرى (المسرب السريع) في الطريق، الذين يتعمدون استخدام أسلوب المضايقة، أو القيادة بسرعة تقل بكثير عن السرعة المحددة لهذا المسرب، مطالبين بتغليظ المخالفات الخاصة بهم.

عقار

استنكرت مواطنة تكرار الاتصال من إحدى الشركات العقارية الكبرى في دبي، للترويج لمشروعها لفلل سكنية في إحدى المناطق الشهيرة، متسائلة عن كيفية الحصول على رقمها، خصوصاً أنها لم تتعامل مسبقاً مع الشركة، ولم تبدِ اهتمامها بالمجال العقاري.

تمويل

فوجئ متعامل مع بنك دبي الإسلامي بتلقيه رسالة نصية تفيد بحصوله على موافقة مسبقة لتمويل سيارة، علماً بأنه لم يقم بتقديم طلب بهذا الخصوص أصلاً، فضلاً عن أنه مدين بقرض لم ينتهِ من سداده بعد.

توصيل

شكا سائقون تهور أصحاب دراجات التوصيل (الديلفري)، حيث يتعمدون قيادة دراجاتهم بسرعة كبيرة غير آبهين بالقوانين المرورية، فضلاً عن قيامهم بالانحراف السريع معرضين حياتهم للخطر، مطالبين بضرورة نشر التوعية وتشديد الرقابة عليهم.

رادار

لاحظ مستخدمون لشارع الميناء في عجمان قيام الجهات المختصة بتثبيت رادار جديد على الشارع، لرصد السيارات التي تتجاوز السرعة القانونية المحددة على الشارع، ما يسهم في تخفيف السرعات وضبط حركة السير.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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