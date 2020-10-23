400 جهاز بتقنية اللمس لسداد رسوم المواقف العامة في الشارقة

المصدر: الإمارات اليوم ■الشارقة

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن تدشين 400 جهاز لسداد رسوم المواقف العامة تعمل بتقنية اللمس، مشيرة إلى أن مجموع المواقف التي تم إخضاعها للرسوم، وسيتم إخضاعها خلال العام الجاري، بلغت 8519 موقفاً في مناطق مختلفة من مدينة الشارقة.

وقال مدير عام بلدية مدينة الشارقة، ثابت الطريفي، إن أجهزة سداد رسوم المواقف العامة بتقنية اللمس يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، ويأتي تماشياً مع خطط البلدية وتوجهاتها في التحول الرقمي للخدمات التي تقدمها من خلال برنامج «سابق».

وأفاد مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين، خالد بن فلاح السويدي، بأن خدمة المواقف تأتي في إطار حرص بلدية مدينة الشارقة على توفير المواقف العامة في مختلف مناطق مدينة الشارقة، وإتاحتها للجمهور في جميع الأوقات، وإخضاعها للرسوم.

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