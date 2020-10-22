المصدر: الإمارات اليوم

مكاتب

شكت ربات منازل موضوع تعليق مكاتب جلب أيدي عاملة بالدولة نشاطها لأجل غير معلوم بسبب الظروف الراهنة المتعلقة بأزمة «كورونا»، والتي نتج عنها توقف مؤقت لحركة الطيران ولاستقدام العمالة المساعدة من بلدانها.

إلزام

اشتكت أُسر في الشارقة إلزام المشرفين على الحدائق العامة، الأطفال بارتداء الكمامات أثناء وجودهم داخل هذه الحدائق، وذلك على الرغم من تطبيقهم مبدأ التباعد الاجتماعي، الأمر الذي يحول دون تجوالهم بحرية وشعورهم بالراحة أثناء اللعب.

توصيل

شكا مستهلكون رفع شركات التوصيل رسوم الخدمات لديها من 30 إلى 80 درهماً، لاسيما بعد زيادة الإقبال على التسوّق الإلكتروني أثناء أزمة «كورونا»، وزيادة طلبات التوصيل للمنازل، مطالبين بضرورة نظر الجهات المختصة في الموضوع.

حصص

طالب ذوو طلبة مسجلين في التعلم عن بُعد، إدارات مدارس أبنائهم بتخصيص حصص يومية للكتابة الخطية على الورق، كون هذا النمط من التعلم أسهم في اعتماد الطلبة على الأجهزة اللوحية الذكية في تأدية تكاليفهم المدرسية.

احتيال

تلقّى قارئ رسالة على هاتفه المتحرك من أحد المحتالين يدّعي أنه موظف بمصرف الإمارات المركزي، وزعم أن الحساب الخاص بالعميل سيتم تعليقه خلال 24 ساعة حال عدم التحقق من بعض التفاصيل، من خلال الاتصال برقم هاتف محدد تم وضعه في الرسالة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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