شرطة الشارقة تطلق خدمة "حارس" لتعزيز دور أفراد المجتمع في حفظ الأمن

المصدر: الشارقة - وام

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة الخدمة الجديدة مسمى "حارس" لتضاف إلى حزمة خدماتها الذكية عبر التطبيق الذكي لشرطة الشارقة.

وتهدف الخدمة الجديدة لتعزيز أهمية دور أفراد المجتمع كونهم شريكاً بالمسؤولية المجتمعية من خلال حفظ الأمن والوقاية من الظواهر السلبية في الشارقة والإبلاغ عنها ، كون الظواهر السلبيّة لا يمكن التصدّي لها من وجهة واحدة فهذه الأمور بحاجة إلى تحرّك تكاملي في المجتمع ومن هذا المنطلق تسعى شرطة الشارقة إلى تجسيد مفهوم " نعمل لأمنكم وسعادتكم".

وقال مدير إدارة الخدمات الإلكترونية والإتصالات في الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة بشرطة الشارقة العقيد ناصر سعيد بن عفصان في حديث خاص لوكالة أنباء الإمارات "وام"، تمنح خدمة "حارس" التي تم إطلاقها عبر المنصات الإلكترونية لشرطة الشارقة إحساساً لأفراد المجتمع بالمسؤولية المجتمعية والتزامهم بها وهو الأمر الذي يصب في أهمية التوعية وتعزيز المسؤولية المجتمعية لأفراد مجتمع الشارقة" .. مؤكداً أن خدمة "حارس" جاءت لتقوية روابط الشراكة المجتمعية الذي تحرص شرطة الشارقة على تعزيزها مع مختلف شرائح المجتمع من خلال زيادة الوعي المجتمعي بأهمية اتخاذ إجراءات احترازية وقائية ضد السلوكيات المخالفة للقانون.

وأضاف ابن عفصان أن شرطة الشارقة تملك رؤية متكاملة لتحقيق الأمن لا تقتصر فقط على العنصر الشرطي وإنما تشمل جميع فئات مجتمع الإمارة من مواطني ومقيمي .. مؤكداً على تشجيع أفراد مجتمع الإمارة على التعاون مع الشرطة للمساهمة في حفظ الأمن والحد من الجريمة عبر الإدلاء أو الإبلاغ عن أي تجاوزات غير القانونية التي تصادفهم في الإمارة.

وأشار إلى أن عملية استخدام خدمة "حارس" تمر بعدة خطوات محددة تمتاز بالسهولة والإنسيابية وتتيح لكافة أفراد مجتمع الشارقة إمكانية الإدلاء بالمعلومات عن الجرائم والظواهر السلبية المتعددة من خلال المنصات الإلكترونية المتاحة من قبل شرطة الشارقة.

وذكر أن أولى الخطوات تبدأ بتحديد موقع الظاهرة السلبية / السلوك الخاطىء إذ أن الخدمة مزودة بخاصية تحديد الموقع من خلال نظام تحديد المواقع العالمي " GPS " تليها خطوة اختيار نوع الجريمة / الظاهرة السلبية كإزعاج مركبات أو تسول وغيرها وما يميز الخدمة وجود ميزة اختيارية تسمح بإرفاق أو إلتقاط الصور الخاصة بالموضوع المراد الإبلاغ عنه ليصل بذلك البلاغ إلى الجهات المختصة بعد التأكد من صحته واتخاذ اللازم بكل سرية حيث تتسم الخدمة بالخصوصية التامة بشكل آمن للشخص المبلغ من دون ذكر أي بيانات خاصة به.

وأوضح العقيد ابن عفصان وجود العديد من القضايا والظواهر السلبية التي تدعمها خدمة "حارس" أهمها ظاهرة التسول التي تعد من الظواهر الموسمية التي تتزايد في المناسبات الدينية والإجتماعية بانتشار المتسولين والباعة الجائلين في الأسواق وأمام المراكز التجارية أو في الأماكن السكنية والتي من شأنها استغلال عواطف أفراد المجتمع للحصول على مبالغ مالية وأيضاً ظاهرة التلوث السمعي الناتج عن ضجيج وإزعاج المركبات داخل الأحياء السكنية وضجيج المركبات الكبيرة الأمر الذي له يسبب تداعيات صحية أو قضايا المخدرات .

ولفت إلى أن أفراد المجتمع بكافة شرائحه باستطاعتهم استخدام خدمة " حارس" وهم يدعمون بذلك أمن الإمارة ويحافظون على استقرارها الأمر الذي يُسهم في رفع مستوى الوعي والمسؤولية المجتمعية التي هي مسؤولية الجميع من مواطنين ومقيمين والتي تأتي من التعاون المشترك بين المؤسسات الأمنية وأفراد المجتمع للمحافظة على مكتسباته الأمنية.

وأكد حرص شرطة الشارقة على ضرورة تفعيل الدور الوقائي من هذه الظواهر وفي الوقت ذاته كسر الحاجز النفسي بين الشرطة وأفراد المجتمع بما يعزز الثقة ويعمق من العلاقة بشكل إيجابي فمن المهم أن يكون أفراد المجتمع من خطوط الدفاع عن مجتمعه من خلال رصدهم للسلوكيات الخاطئة والظواهر السلبية بالتعاون مع الشرطة عبر وسائل متعددة وصولاً إلى أحدثها وهو تطبيق "حارس" ومن مبدأ أمن المجتمع وأمانه مسؤولية الجميع في دولة الإمارات لتكون من أكثر البلدان أمناً واستقراراً.

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