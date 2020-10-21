شرطة الشارقة تطلق حملة «جدّد مركبتك»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة حملة «جدد مركبتك» بهدف تجديد المركبات المنتهية بالإمارة، وذلك تعزيزاً لجهود تحقيق السلامة المرورية، المنسجمة مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية، الرامي إلى جعل الطرق أكثر أمناً.

وقال رئيس قسم ترخيص الآليات في شرطة الشارقة، المقدم عبدالرحمن خاطر، إن الحملة التي تستمر لمدة شهر، تأتي في إطار الحرص على سلامة قائدي المركبات ومستخدمي الطريق من التعرض لحوادث السير والمرور، بسبب وجود مركبات منتهية الترخيص، ما قد ينتج عنه وجود أعطال وخلل بأجهزتها، وقد تكون تلك الأعطال غير واضحة، ولا تظهر إلا من خلال الفحص الدوري الشامل عند تجديد المركبة.

وأشار إلى أن الحملة تتيح لأصحاب المركبات إمكانية فحصها مجاناً عبر النقاط المصاحبة للحملة، وذلك قبل الفحص النهائي للتجديد، تشجيعاً لهم على تجديد مركباتهم، وتعزيزاً لسلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

ولفت إلى أن 60% من حوادث التدهور تعود لاستخدام إطارات مستهلكة ومنتهية الصلاحية، مؤكداً أن المادة (25) من قانون السير والمرور تنص على مخالفة قيادة مركبة منتهية الترخيص بـ500 درهم غرامة، وأربع نقاط مرورية وحجز المركبة سبعة أيام.

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