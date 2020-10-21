المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تهاون

لاحظ سكان «أبراج عجمان ون» تهاون أفراد الأمن في الالتزام بالتدابير والإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس «كورونا» عن السابق، حيث يدخل سكان الأبراج إلى جانب عمال النظافة من دون التأكد من قياس درجة حرارتهم، فضلاً عن أن عدداً كبيراً منهم لا يلتزم بارتداء الكمامات، ويستخدم المصاعد الكهربائية، ما يشكل خطراً على صحة وسلامة الآخرين من السكان الملتزمين.

«كورنيش»

طالب مرتادون لكورنيش الشارقة الجديد بتوفير حاويات قمامة صغيرة الحجم في الساحة الرملية لمنطقة الشاطئ، منعاً لتجمع المخلفات في المنطقة، فضلاً عن توفير دورات مياه، إذ تضطر الأمهات إلى اصطحاب أطفالهن إلى دورة المياه الخاصة بمحطة بترول «أدنوك» في الشارع المقابل، ما يشكل خطراً على سلامتهم.

رقابة

طالب أصحاب مزارع في منطقة الروية الثالثة بتكثيف الرقابة على مدى التزام المزارع بمعايير النظافة، بعد ملاحظتهم إهمالاً وتقصيراً من البعض في ذلك، ما يشوه المظهر العام للمنطقة ويخالف تعليمات بلدية دبي.

متسولون

شكا سكان في إمارة عجمان انتشار متسولين أمام المطاعم، وإلحاحهم في طلب المال لسد حاجتهم على حد قولهم، وفي محاولة لإحراج الزبائن حتى يشتروا لهم وجبات غذائية.

أسعار

لاحظ متسوقون تفاوتاً كبيراً في أسعار أصناف من الخضراوات والفواكه ما بين المجمعات الاستهلاكية في إمارة دبي، مطالبين بتكثيف الرقابة على الأسعار ومحاولة ضبطها.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news