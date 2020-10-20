محمد بن راشد ينعى المستشار إبراهيم العابد

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اليوم، المستشار إبراهيم العابد، مستشار مجلس الإدارة بالمجلس الوطني للإعلام بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال سموه في التغريدة: "تعازينا لقطاعنا الإعلامي في دولة الإمارات بوفاة أحد مؤسسيه إبراهيم العابد رحمه الله.. خمسة عقود قضاها إبراهيم يعمل بلا كلل حتى آخر يوم.. تعازينا لأهله وأحبابه وأصدقائه ولكافة الإعلاميين في دولة الإمارات".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news