«الإمارات اليوم» تهنئ «الخليج» بعيدها الـ 50

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تتقدم «الإمارات اليوم» لجريدة «الخليج» بأحر التهاني بيوبيلها الذهبي، متمنية لها ولكل العاملين فيها المزيد من التوفيق والنجاح.

وواكبت الصحيفة خلال هذه الفترة الطويلة مسيرة العطاء والتنمية للدولة حتى أصبحت واحدة من الدول المتقدمة والمتطورة على أكثر من صعيد، كما وقفت «الخليج» حصناً منيعاً مدافعاً عن قضايا الوطن، وقضايا الأمة العربية، وخير معبر عن هموم وطموح المواطن العربي أينما وجد، من خلال تجربة إعلامية متميزة شكلاً ومضموناً، ومواكبة لكل التطورات التي حصلت في الحقل الإعلامي.

وتهنئ «الإمارات اليوم» الزميلة «الخليج» بعيدها الـ50، متمنية لها مزيداً من التوفيق والنجاح.

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