"الإمارات اليوم" تهنئ "الخليج" بعيدها الخمسين

المصدر: الإمارات اليوم

تتقدم "الإمارات اليوم" للزميلة "الخليج" بأحر التهاني بيوبيلها الذهبي، متمنية لها ولكل العاملين فيها المزيد من النجاح.

وقد واكبت الصحيفة خلال هذه الفترة الطويلة مسيرة العطاء والتنمية للدولة حتى أصبحت واحدة من الدول المتقدمة والمتطورة على أكثر من صعيد، ووقفت حصناً منيعاً مدافعاً عن قضايا الوطن، وقضايا الأمة، وخير معبّر عن هموم وطموح المواطن العربي أينما وجد، من خلال تجربة إعلامية متميزة شكلاً ومضموناً، ومواكبة لكل التطورات التي حصلت في الحقل الإعلامي.. فهنيئاً للزميلة "الخليج" عيدها.

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