المصدر: الإمارات اليوم

معلمة

قالت إحدى الأمهات إنها اضطرت لجلب معلمة صف لأولادها في الصفين الأول والثالث من المرحلة الأولى، بسبب كثرة الواجبات اليومية، والمهام التي تفوق قدرات أبنائها، وعدم تمكنها من متابعتهم، لأنها تعمل حتى السادسة مساء، وعدم وجود شرح كافٍ من قبل المدرسين خلال التعليم عن بعد.

صرّاف

شكا متعاملو بنوك انحسار أعداد أجهزة الصراف الآلي، بعد إقدام مصارف على غلق عدد من الفروع بسبب التحول الرقمي، وأكدوا حاجتهم لتعويض ذلك في الأماكن العامة ومراكز التسوق.

تدابير

أشاد متسوقون بالتدابير والإجراءات الاحترازية التي تتبعها فروع جمعية الاتحاد التعاونية لمكافحة فيروس كورونا، وذلك من خلال توفير المعقمات والقفازات، فضلاً عن تغطية مقابض عربات التسوق بالأكياس، وتثبيتها بشكلٍ جيد.

رقابة

طالب سائقون بتشديد الرقابة على سائقي التاكسي، وذلك بعد ملاحظة مخالفاتهم المتكررة على الطريق، والتي تشكل خطراً كبيراً على سلامتهم وسلامة الآخرين، ومن أبرزها السرعة العالية، والتجاوز المفاجئ.

حاويات

شكا سكان منطقة «القوز 2» في دبي انتشار أكياس القمامة خارج الحاويات المخصصة لها، ما يعكس منظراً غير حضاري، مطالبين البلدية بالنظر في موضوعها، والتأكد من تفريغها وتنظيفها بشكلٍ يومي.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news