«بلدية دبي» تخالف 10 مؤسسات وتغلق 5 خالفت إجراءات كورونا في يومين

المصدر: وجيه السباعي-دبي:

خالفت بلدية دبي 10 مؤسسات، لعدم التزامها بالإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا»، خلال يومي 15 و16 أكتوبر الجاري، وأغلقت خمس مؤسسات مخالفة، وحذرت 152 أخرى، خلال ألفين و691 زيارة تفتيشية نفذها مفتشو البلدية أمس.

وحسب البلدية، فإن نسبة التزام المؤسسات، تراوحت بين 78% و98% من إجمالي المؤسسات التي خضعت للتفتيش، وشملت قائمة الإغلاقات مركزين لياقة بدنية، ومركزي تدليك، إضافة إلى صالون واحد.

وشددت البلدية على ضرورة التزام كل المؤسسات بالإجراءات والتدابير الاحترازية، التي فرضتها للحد من انتشار عدوى فيروس «كورونا». وكانت البلدية فرضت اشتراطات وضوابط على كل المؤسسات التي تمارس نشاطها في إمارة دبي، والخاضعة لإشرافها، وتضمنت تطبيق وتنظيم المسافات الآمنة للتباعد الجسدي، لتكون مترين بين الأشخاص، وقياس درجات الحرارة للعاملين بشكل دوري خلال اليوم، وللزبائن والزائرين والضيوف قبل الدخول، وتوجيه العاملين، في حال ظهور أي أعراض عدوى تنفسية، إلى مراجعة أقرب مركز صحي للفحص والعلاج، وعدم مزاولة العمل، وعدم السماح للزبائن الذين يعانون أعراض عدوى تنفسية بالدخول.

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