«شرطة دبي» تحتفي بموظف من فئة المكفوفين لتميزه في العمل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كرّمت إدارة العلاقات المجتمعية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بشرطة دبي، منسق اتصال أول بمركز شرطة الراشدية، نبيل محمد، الذي يعمل منذ 13 عاماً، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمكفوفين أصحاب العصا البيضاء، الذي يُصادف الـ15 من شهر أكتوبر سنوياً.

وقال مدير إدارة العلاقات المجتمعية، المقدم محمد خليفة بن صبيح، إن «هذا الاحتفاء يأتي بتوجيهات من مدير الإدارة العامة، العميد خالد شهيل، لإسعاد المجتمع، وتكريم وتقدير أصحاب الهمم من فئة المكفوفين، الذين يعملون بجهد واقتدار لخدمة المجتمع، مثبتين جدارتهم وتميزهم في العمل».

وكرّم المقدم بن صبيح، نبيل محمد، متمنياً له دوام التقدم والازدهار وموفور الصحة والعافية، كما قدم له هدية عينية بهذه المناسبة.

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