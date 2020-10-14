مبادرات لدعم العاملين والمتطوعين في خط الدفاع الأول

المصدر: أبوظبي - وام

أعلن مكتب «فخر الوطن» عن بدء العمل مع عدد من الهيئات والشركات الرائدة في الإمارات، وتوقيع شراكات جديدة تهدف إلى تقديم مجموعة من المبادرات لدعم العاملين والمتطوعين في خط الدفاع الأول الذين يقدمون جهوداً استثنائية، وضربوا مثالاً يُحتذى في التضحية لضمان سلامة مجتمع دولة الإمارات خلال جائحة «كوفيد-19». وستطلق كل من شركة الدار العقارية، ومجموعة الاتحاد للطيران، ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، مبادرات تهدف لدعم وتقدير جهود أبطال الخطوط الأمامية، والتي اعتمدها مكتب «فخر الوطن» بوصفها تعكس رؤية وقيم المكتب ومساعيه للاستجابة لتطلّعات الأبطال وعائلاتهم في جميع أنحاء الإمارات.

وستبدأ هذه الجهات خلال الأسابيع القليلة المقبلة بطرح برامج الدعم الخاصة بأبطال الخطوط الأمامية التي تشمل خصومات لهم ولأسرهم على رحلات الطيران، والدخول المجاني لمجموعة من المرافق الثقافية والترفيهية في أبوظبي، بالإضافة إلى برامج الدعم الخاص والمالي ضمن المشاريع الإسكانية لشركة الدار العقارية. وستعمل هذه الجهات على تنظيم أنشطة لتقدير مساهمات وتضحيات هؤلاء الأبطال، والتأكيد على المكانة الخاصة التي يحتلونها في مجتمع الإمارات.

ويعمل «فخر الوطن» على دعم العاملين في الخطوط الأمامية، بما في ذلك القطاعات الطبية وغير الطبية التي تشمل جميع العاملين في منشآت القطاع الصحي، مثل الأطباء والممرضين والصيادلة وطواقم التنظيف والخدمة، إضافة إلى خدمات الحماية والوقاية التي تشمل فرق إدارة الأزمات وخدمات الأمن والطوارئ والتعقيم والمتطوعين.

المبادرات تشمل خصومات على رحلات طيران، ودخولاً مجانياً لمرافق ثقافية وترفيهية.

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