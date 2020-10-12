23 مدرسة خاصة بدبي والشارقة تستفيد من «مواصلات الإمارات»

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

أعلنت مواصلات الإمارات عن إبرامها 23 عقداً جديداً ومجدداً مع مجموعة من المدارس الخاصة في إمارتي دبي والشارقة منذ بداية العام الجاري لتستفيد بموجبها تلك المدارس من خدمات النقل المدرسي التي تقدمها المؤسسة برصيد من الخبرة التي تتجاوز ثلاثة عقود في هذا المجال.

وأشار مدير العمليات في دبي والشارقة عبدالله عبدالرحمن، على حرص مواصلات الإمارات على تحقيق أهدافها وأهداف المدارس الخاصة المتعاقد معها على حد سواء، وذلك من خلال ضمان تحقيق سلامة الطلبة، وتوفير وسيلة نقل آمنة ومريحة ومنتظمة تحظى برضا المنقولين وذويهم وتحقق سعادتهم، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على ترسيخ البيئة التعليمية المناسبة لهم، مشيراً أن فريق العمل يواصل جهوده بتوفير متطلبات العقود وفق أعلى معدلات الجاهزية، من خلال عقد زيارات واجتماعات دورية مع المدارس المتعاقد معها للاطلاع على مستوى وجودة الخدمات المقدمة، ومناقشة توسيع أوجه التعاون في خدمات النقل المدرسي.

وأوضح أن بموجب العقود الحالية والجديدة المبرمة منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه فإن الشركة ستخصص 447 حافلة مدرسية و447 سائق و51 مشرفة لنقل قرابة 2631 طالباً وطالبة من وإلى 23 مدرسة من المدارس الخاصة المتعاقد معها في دبي والشارقة.

وأكّد أن الشركة تطبق الإجراءات الاحترازية والوقائية على جميع حافلات أسطول النقل المدرسي بمواصلات الإمارات، سواء تلك المخصصة للمدارس الحكومية أو المدارس الخاصة، حيث تتبع أعلى المعايير والأنظمة والتشريعات التي تصدرها الجهات المختصة، إلى جانب تطبيق حزمة من الإجراءات التي تكفل تحقيق سلامة الطلبة المنقولين عبر أسطول حافلاتها، ومن هذه الإجراءات تعقيم الحافلات المدرسية، وضمان التقيد بإجراءات التباعد الاجتماعي، فضلاً عن توفير معدات الوقاية الشخصية للسائقين والمشرفات وعمليات الفحص الحراري اليومي لهم، مضيفاً بأن جميع الحافلات مزودة بكاميرات مراقبة، حيث تحرص الشركة على تلبية احتياجات المدارس المتعاقد معها من خلال منظومة الخدمات المرتبطة بالنقل المدرسي مثل خدمات الإشراف على الطلبة خلال الرحلة المدرسية، وأنظمة التتبع الذكية لمسار الحافلات، بالإضافة إلى توفير أحجام مختلفة من الحافلات وفق حاجة المدرسة، وتوفير خدمات إدارة عمليات أسطول الحافلات المدرسية، إلى جانب توفير السائقين ومنسقي الحركة.

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