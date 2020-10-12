بلدية دبي تغلق 4 مؤسسات خالفت تدابير «كورونا»

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أغلقت بلدية دبي أربع مؤسسات أول من أمس، بسبب مخالفتها للإجراءات والتدابير الاحترازية الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد. وأوضحت البلدية أن مفتشيها نفذوا أول من أمس، 2263 زيارة تفتيشية، بلغت نسبة الالتزام بينها 97%، بواقع 2200 مؤسسة ملتزمة، ولفتت أنها حذّرت 53 مؤسسة أخرى خلال جولاتها التفتيشية. وحسب بلدية دبي فإن الإغلاقات شملت صالونين في منطقة جبل علي، ومغسلة في منطقة هور العنز، كما تم إغلاق مؤسسة غذائية في منطقة البرشاء.

وشدّدت البلدية على ضرورة التزام كل المؤسسات بالإجراءات والتدابير الاحترازية، التي فرضتها، للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا. وكانت البلدية فرضت اشتراطات وضوابط على كل المؤسسات التي تمارس نشاطها في إمارة دبي، والخاضعة لإشرافها.

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