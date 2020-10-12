منح تعاونية الاتحاد علامة «دبي للوقف»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

منح مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، المندرج تحت إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر بدبي، تعاونية الاتحاد «علامة دبي للوقف»، تقديراً لمساهمتها في مبادرات المركز المجتمعية لعام 2020، إضافة إلى المبادرات المجتمعية المستدامة في نطاق برامج المسؤولية المجتمعية التي تنفذها تعاونية الاتحاد.

وسلّم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر ومركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة عيسى عبدالله الغرير، «علامة دبي للوقف» إلى رئيس مجلس إدارة تعاونية الاتحاد ماجد حمد رحمة الشامسي، خلال الاجتماع التنسيقي في مبنى الورقاء سيتي مول التابع لتعاونية الاتحاد.

وقال الغرير إن تعاونية الاتحاد استحقت علامة وقف دبي تقديراً للمبادرات الوقفية والإنسانية التي قدمتها للمجتمع، ونظراً لمساهماتها الخيرية في تلبية الحاجات المجتمعية ضمن مختلف القطاعات التعليمية والصحية والاقتصادية وغيرها، وهو ما يتوافق مع رؤية دبي العالمية للأوقاف والهبات.

وأكد الشامسي حرص التعاونية على دعم جميع المبادرات والبرامج، التي تطلقها حكومة دبي في شتى المجالات العلمية والاجتماعية والإنسانية والاقتصادية، انطلاقاً من القيم النبيلة الموروثة من الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لمجتمع دولة الإمارات، التي تُعلي المسؤولية المجتمعية وروح التعاضد والتعاون بين أفراد المجتمع ومؤسساته.

ويقدّم مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، علامة دبي للوقف تقديراً لجهود ومبادرات وبرامج المؤسسات الحكومية والخاصة الحريصة على تصميم وتنفيذ وتقديم مساهمات مجتمعية مبنية على مفهوم الوقف المبتكر.

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