طقس الغد صحو إلى غائم جزئيا

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

توقع " المركز الوطني للأرصاد " أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهارا.

و الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 30 كم/س تصل إلى 40 كم/س أحياناً على البحر.. وموج البحر في الخليج العربي يكون خفيفا إلى متوسط فيما يحدث المد الأول عند الساعة 11:57 والمد الثاني عند 18:20 و الجزر الأول عند الساعة 34:13 والجزر الثاني عند الساعة 04:15.

و الموج في بحر عمان يكون خفيفا إلى متوسط و يحدث المد الأول عند 17:31 والمد الثاني عند الساعة 07:05 و الجزر الأول عند الساعة 12:21 والجزر الثاني عند الساعة 00:04 .

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