شرطة الشارقة تعزز الأمن بـ 700 كاميرا مراقبة جديدة

المصدر: محمد الرفاعي ■الشارقة

أفادت القيادة العامة لشرطة الشارقة بأنه تمت إضافة 700 كاميرا مراقبة جديدة في مختلف مناطق الشارقة، بهدف رصد التجاوزات وتعزيز نسبة الشعور بالأمان.

وأشارت خلال برنامج «الشرطي»، الذي تبثه عبر قنواتها المتنوعة، إلى أن عيون الأمن تنتشر في جميع مناطق الشارقة، ويشعر بها جميع السكان، لكنهم لا يرونها، وذلك عبر نسبة الشعور بالأمان التي فاقت 98% خلال نتائج العام الماضي.

وأوضحت أن غرفة العمليات تحرص على تقديم أفضل الخدمات لضمان سرعة الاستجابة للبلاغات، وتعزيز الأمن والأمان بالإمارة، لافتة إلى أنه تم تزويد غرفة العمليات، أخيراً، بنظام كاميرات المراقبة الجديدة، البالغ عددها 700 كاميرا موزعة على مختلف أرجاء الإمارة.

وأشارت القيادة العامة إلى أن الكاميرات الجديدة منها ثابت ومتحرك، وكاميرات لرصد لوحات أرقام المركبات، لافتة إلى أنه تم توزيع هذه الكاميرات بعد اجتماعات مسبقة مع الإدارات المعنية، إذ تم اختيارها للعمل الجنائي والمروري بالأماكن التي تحتاج إلى رصد دائم حسب احتياج كل منطقة، والمعلومات السابقة التي كانت لدى الشرطة بوجوب تركيب كاميرات في هذه المناطق.

وأفادت بأن غرفة العمليات تحتوي على أعداد كبيرة من الكاميرات التي تغطي مناطق الشارقة المختلفة، إذ تعد الحارس الإلكتروني للإمارة، للاستجابة السريعة للجرائم ومكافحتها قبل وقوعها، مشيرة إلى أن غرفة العمليات تَرِدها أنواع مختلفة من البلاغات ويتم تصنيفها حسب الأولوية وتحويلها إلى الجهة المعنية.

وتابعت أن الموظف يستقبل البلاغ، وبعدها يتم تحديد موقع المتصل عبر النظام الحديث الموجود بغرفة العمليات، ويتولى الموظف إدخال بيانات المتصل، مشيرة إلى بلاغات الحوادث البسيطة فإن شركة رافد لتخطيط الحوادث تتولى هذه البلاغات، أما البلاغات غير الطارئة فيتم تحويلها لمركز الاتصال 901.

وأكدت أن جميع الكوادر العاملة داخل الغرفة والموظفين مدربون على سرعة الاستجابة في التعامل مع البلاغ بحرفية.

تعزيز الأمن

دعت القيادة العامة لشرطة الشارقة أفراد المجتمع إلى الإسهام في تعزيز الأمن وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة، عن طريق عدم الاتصال على الرقم 999 إلا في حال البلاغات الطارئة والضرورية، والاتصال على الرقم 901 لطرح الاستفسارات العامة والبلاغات غير الطارئة، وذلك حتى لا يتم إشغال الخط والتأخر في الاستجابة للبلاغات الضرورية بالإمارة.

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