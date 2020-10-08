مكتوم بن محمد: حمدان بن راشد قلب دبي.. وأساس من أساساتها الراسخة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نشر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، على حسابه في «تويتر»، صورة من زيارة أجراها، أمس، إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية.

وعلق سموه على الصورة، قائلاً: «من زيارة للعم الغالي سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم حفظه الله.. مجلسه العامر منارة للحكمة.. وقلبه الطيب ملاذ للمحتاج.. وفكره النيّر مدرسة في نواحي العمل والحياة. أسأل الله له دوام الصحة والعافية.. فهو قلب دبي.. وعضيد حاكمها.. وأساس من أساساتها الراسخة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news